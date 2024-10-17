В Павлодарской области восстановлены выплаты соцпомощи для 27 тыс граждан
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Прокуратурой Павлодарской области выявлены факты необоснованного ограничения в правах 27 тыс граждан, имеющих социально-значимые заболевания на получение государственной помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.
В регионе гражданам она выплачивалась только по 5 видам социальных заболеваний вместо 13-ти.
По акту надзора внесены изменения в нормативный правовой акт г. Аксу, теперь специальными выплатами на сумму 50 млн дополнительно охвачены 1 366 граждан (по 10 МРП ежегодно на каждого человека) с различными видами болезней.
В остальных городах и районах области проводятся работы по увеличению финансирования на сумму более 700 млн тенге, а также соответствующие процедуры по пересмотру бюджета и принятию (изменению) нормативных правовых актов.
В настоящее время рассматривается вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
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