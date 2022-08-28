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  • В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов
nalogikz.kz Сегодня, 19:45
126
Фото: nalogikz.kz

В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов

В Павлодарской области более 30 миллионов тенге от нереализованных грантов вернулось в бюджет. Основной причиной возврата грантов стала не неспособность предпринимателей организовать бизнес, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития сообщили, что чаще всего фиксировали обналичивание средств со счёта и приобретение оборудования наличным путём, а также нецелевое использование гранта и несвоевременное выполнение условий договора.

Ранее в Павлодаре начинающие предприниматели могли получить до пяти миллионов тенге на открытие бизнеса в виде безвозмездного гранта. Однако одним из условий была реализация проекта в течение полутора лет после получения денег и создание новых рабочих мест.

В итоге в бюджет было возвращено 32,5 миллиона тенге по 11 проектам. Помимо этого,  в работе у судебных исполнителей находится еще несколько грантов на 26,2 миллиона тенге.

К слову, в сентябре в Павлодаре вновь будут принимать заявки для участия в новом конкурсе грантов через сайт qoldau.kz.

В управлении предпринимательства отметили, что, в основном, бизнесмены берут гранты на проекты в сфере лёгкой, мебельной, пищевой, строительной промышленности, а также в таких направлениях, как сельское хозяйство, туризм и оказание услуг.

Всего в регионе зарегистрировано более 50 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этом году поддержку от государства в виде безвозмездных грантов получили семь предпринимателей.

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#гранты #предприниматели #Павлодарская область
Сегодня, 19:45
126
Журналист

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