В Павлодарской области участились случаи насилия над детьми

По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, дети боятся рассказывать, что стали жертвами насилия родным людям, потому что они зачастую не верят своим детям. Такая ситуация произошла с братом и сестрой из села Майкаин. Об этом аким рассказал на конференции в СЦК, передает BaigeNews.kz.

"В Майкаине девочка о насилии говорила своей маме, но она не поверила. Девочка жила с мамой и отчимом, сказала своему родному отцу. Родителям два года назад сказали, но оба никаких мер не приняли, никуда не обратились и не проверили слова ребёнка. К сожалению, такие ситуации бывают. У нас есть примеры, где мы лишаем родительских прав за злостное неисполнение своих обязанностей", - пояснил Асаин Байханов.

Он добавил, что есть случаи, которые были не расследованы до конца.

"По ним нету процессуального решения. Они все в работе. Я каждый случай индивидуально сам контролирую. В случае в Железинском районе сейчас уголовное дело по этому факту возбуждено, ведется следствие. Я могу пока сказать только то, что в действительности это единственный случай, который ребенок под опекунством был. Все остальные случаи - дети имеют биологических родителей. Большинство из них, к сожалению, неблагополучные семьи. Либо есть только один родитель, который растит ребенка. Но один случай связанные с опекуном зафиксирован. Абсолютно утверждать, как это было, мы не можем", - пояснил Байханов.

Напомним, четверо детей стали жертвами насилия в Павлодарской области. Это три разных случая. Одна из девочек пострадала от рук отчима, над другой надругался опекун.