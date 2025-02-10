В Павлодарской области прошёл форум по подростковой преступности
Участники обсудили актуальные проблемы, связанные с преступлениями среди несовершеннолетних.
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
166Фото: baigenews.kz
Под председательством прокурора Павлодарского района Ермека Ахметова состоялся "Форум по подростковой преступности", передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области, представители отдела образования и региональный уполномоченный по правам ребёнка.
Основное внимание на мероприятии уделили вопросам профилактики подростковой преступности и мерам по её предупреждению.
Участники обсудили актуальные проблемы, связанные с преступлениями среди несовершеннолетних, а также предложили пути решения вопроса на уровне региона.
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