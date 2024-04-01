В Павлодарской области предприниматель уклонялся от выплаты налогов на 99 млн тенге

В ходе камерального контроля Управление государственных доходов Павлодара выявило факт уклонения ТОО "Колос" от уплаты КПН на 99 млн тенге по фиктивным сделкам с контрагентами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

"Суд по иску ТОО отменил административный акт, ссылаясь на отсутствие приговора в отношении контрагента, выписавшего фиктивные счета-фактуры. При этом судом не принято во внимание, что руководитель контрагента совершил уголовное правонарушение и признан судом невменяемым с применением принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры области апелляционная инстанция отменила решение суда с вынесением нового решения об отказе в иске ТОО.

"Таким образом, мерами прокурорского реагирования предотвращены потери бюджета на 99 млн. тенге", - отметили в ведомстве.