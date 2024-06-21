В Павлодарской области осуждено 18 неплательщиков алиментов

За неисполнение обязанностей по уплате алиментов к адмответственности привлечено 180 должников, направлено 58 представлений о привлечении к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

По информации прокуратуры, с начала 2024 года погашены долги на сумму 415 млн тенге. Организованы ярмарки вакансий, в результате которых трудоустроено 68 должников, вручено уведомлений о постановке на учет в органах занятости 240 должникам.

“За неисполнение обязанностей по уплате алиментов к адмответственности привлечено 180 должников, направлено 58 представлений о привлечении к уголовной ответственности по статье 139 УК, предусматривающей наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до 2-х лет. Осуждено 18 злостных должников”, - говорится в сообщении.

У 33 неплательщиков алиментов приостановлены водительские права.

Также в ходе совместных рейдов по обнаружению и задержанию транспортных средств, принадлежащих злостным должникам, установлены и водворены на штрафстоянки 6 транспортных средств должников по которым погашены долги на 5 млн тенге. 5 объектов недвижимости переданы взыскателям в счет погашения долгов на сумму 10 млн тенге.