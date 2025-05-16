На этой неделе в Павлодарской области стартовал первый этап речных обработок против гнуса. Для этого задействованы сразу четыре многотонных баржи и несколько моторных лодок. Сливая тонны биопрепарата в реку в регионе борются с нашествием кровососущих, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году речную обработку начали на две недели раньше, чем прошлой весной. Это связано с разливом и жаркой погодой.

- 13 мая 2025 года мы начали первый тур речных обработок. Обрабатывать основное русло Иртыша будем биологическим препаратом - 30%-ой суспензией. Это препарат на основе бактерий. Задействовано в обработках четыре баржи. Всего у нас 10 точек слива, в первой точке сбрасываем около 10 тысяч литров. Общий объем препарата - около 100 тонн, - рассказал Бауыржан Жанаков, представитель фирмы-подрядчика, технический директор ТОО "ВИК ЛТД".

Первая точка слива находится в верховье Иртыша - в районе села Бескарагай. Обработку вели с баржи, которую толкали вперед два катера – "Малайсары тархан" и "Ласточка". На барже заранее установили большие пластиковые емкости, в которые засыпали несколько мешков биопрепарата и залили речную воду. Готовый раствор сбросили под винты катеров, чтобы препарат распределился по поверхности воды более равномерно.

- Вся работа строится на том, чтобы максимально решить проблему на стадии личинки. Всего по руслу Иртыша обрабатывается 720 километров. А десять точек слива у нас потому, что если мы сделаем одну точку - здесь слились и ушли, препарат будет воздействовать на 50-100 километров. Сколько препарата и где именно сбросить рассчитала научная группа. Слив производится под винты теплоходов, тем самым препарат растекается по реке стеной, - отметил Бауыржан Жанаков.

Речной этап обработок направлен против мошки. Личинок комара уничтожают с воздуха, потому что те развиваются в стоячей воде. Мошка - в проточной. Параллельно в городе обрабатывают подвалы домов, парки, скверы и набережную.

Травить личинки мошки химией нельзя: Иртыш - важный источник воды для жителей Казахстана. Не только для павлодарцев. Поэтому и используют биопрепарат. При этом весь ход дезинсекционных работ определяет научная группа, они ведут постоянные фенологические наблюдения и дают рекомендации.

Весь процесс дезинсекции контролируют учёные биологи. По словам руководителя научной группы Даулета Ибраева, в основе препарата – бактерия. Она опасна только для личинок мошки, комаров и мокреца. Насекомые погибают, когда препарат попадает им в кишечник.

Задачи истребить гнус на сто процентов не стоит: это может нарушить природный баланс. Гнус - часть пищевой цепочки. Достаточно добиться эффективности в 80-90%.

- Развитие гнуса напрямую зависит от природоохранных попусков. В этом году речная обработка началась сильно раньше. В связи с погодными условиями быстрее развились личинки гнуса: вода теплее, потому что у нас уже были жаркие дни. Конец апреля был очень жарким, ну и май тоже. Также в этом году разлив на 10% больше: больше область подтопления, а значит - больше гнуса. По реке работаем биопрепаратом, который, попадая в воду, работает там порядка десяти дней, - сообщил руководитель научной группы Дидар Ибраев. - Второй тур речной обработки начнется с интервалом в 10 дней. К слову, устойчивость к "Бактициду" с годами у гнуса не вырабатывается, это ведь биопрепарат.

В этом году запланировано три тура речных обработок. Помимо барж, дополнительно задействуют 15 моторных лодок для обработки проток Иртыша - рек Белая, Подстепка, Теплая, Тюлька, Каратунь, Талинка и Орловка. И так - каждую весну.

Каждый год на борьбу с комарами и мошкой в Павлодарской области выделяют миллиарды тенге. Дело в том, что таких комфортных условий для комаров и мошки, как в Прииртышье, нет больше нигде в Казахстане. Здесь самая большая пойма в стране, а значит - рай для кровососущих. Если вовремя не провести дезинсекционные работы, это может создать большое количество проблем для населения - на улицу будет не выйти. По словам специалистов, на участке всего лишь в один квадратный метр, может развиваться несколько тысяч личинок кровососущих. Максимально - до 10-12 тысяч.

Обычно авиаобработки и речные обработки в регионе начинают с окончанием активной фазы природоохранных попусков. В этом году против гнуса должны обработать 172 тысячи гектаров с воздуха и 1800 километров по руслам рек. Также обработку планируется провести в 59 прибрежных населенных пунктах области.

- Есть много природных факторов, которые мы не можем регулировать. При сильном ветре самолет может не взлететь или препарат при обработке снесет в сторону. Препарат мелкодисперсный, в жару часть может испариться, пока долетит, и эффективность обработки снизится, - перечисляет подрядчик.

В связи с тем, что площади обработки в этом году увеличили, в авиаобработках задействуют уже не восемь, а десять самолетов АН-2. Вылеты начинают в 4-5 утра.

Дезинсекционные работы ведутся в рамках ранее заключенного трехлетненго договора. Напомним, в 2021 году подход к борьбе с гнусом в регионе изменили: с подрядчиком впервые подписали контракт сразу на три года вперёд. На борьбу с гнусом тогда выделили 1,5 миллиарда тенге. Но в 2023-м пришлось добавить ещё около 600 миллионов: увеличились площади, которые нужно было обработать. А вот с 2024 по 2026 год на борьбу с комарами и мошкарой потратят уже 7,8 миллиарда тенге.

Автор фото и видео: Александра Григорьева.