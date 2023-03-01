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В Павлодарской области девочка ушла из дома после замечания от родителей
Девочке не понравилось замечание родителей и она ушла из дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
27 февраля в 21.20 часов полицейские Болат Жумашев и Багдатом Саутовым патрулировали автодорогу Павлодар – Успенка. – Проезжая 82 км заметили девочку, которая шла одна вдоль дороги без сопровождения взрослых. Остановившись, увидели, что девочка шла и плакала.
"Мы стали успокаивать ее, посадили в машину, чтобы она согрелась. Выяснили, что ей 8 лет, проживает с родителями в селе Успенка. Для дальнейшего выяснения обстоятельств, несовершеннолетняя была доставлена в отдел полиции Успенского района", – рассказал инспектор службы роты патрульной полиции ДП Павлодарской области Болат Жумашев.
В полиции девочка рассказала, что вечером сделала домашнее задание. При проверке родители сделали ей замечание, что работа выполнена неправильно. После чего мама посоветовала ей выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Обидевшись на родителей, девочка ушла из дома и направилась в сторону Павлодара.
О том, что ее нет дома, родители узнали только от полицейских, которые позвонили и сообщили об обнаружении дочери. По данному факту с родителями проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов. В отношении законных представителей собран материал для направления на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет рассмотрено поведение родителей, а также рассмотрен вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 127 КоАП РК.
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