В Павлодаре жители просят акимат забрать "бесхозные" коммунальные сети в собственность города

На протяжении семи лет жители двух высоток в Усольском микрорайоне Павлодара ждут передачи наружных коммуникаций их домов на баланс городского акимата. Люди говорят, что эти сети практически бесхозные. Уже второй год подряд они вынуждены собирать деньги на ремонт коммуникаций. Павлодарцы требуют чиновников срочно решить проблему с износом сетей, корреспондент BaigeNews.kz.

Две многоэтажки на 250 квартир в Усольском микрорайоне по улице Сатпаева, были построены в 2016 году, а в эксплуатацию их сдали на следующий год. Заселились сюда многие, в том числе, купив квартиры в ипотеку. Сами дома строили по государственной программе развития регионов. Заказчиком выступила дочерняя организация нацкомпании "Байтерек".

"На тот момент застройщиком была компания ТОО "Project City Group", в настоящее время они называются ТОО "Идеал-строй ПВ". В тот момент строительство осуществлялось, было все хорошо. Сдали объект в эксплуатацию, но наружные сети коммуникаций остались не переданны в коммунальную собственность города", - прокомментировал региональный представитель АО "Казахстанская жилищная компания" Ербулат Абдрахманов.

Не переданные коммуникации спустя несколько лет для самих жителей стали настоящей проблемой. Обычно хозяева квартир многоэтажек отвечают лишь за то, что находится внутри домов, а жильцам по улице Сатпаева приходится самостоятельно решать проблемы и наружных сетей.

"Застройщик построил внешние сети за свой счет. Акимат должен был выплатить им деньги и наши сети должны были передать на баланс города. Но так ничего и не сделали. У нас несколько лет были проблемы с канализацией. Жители своими силами проблему как бы решили, сейчас немного эта проблема отпала. Но она же может вернуться. Сколько мы еще можем собирать деньги на эти сети? Не надо забывать, что у нас есть еще внутридомовые коммуникации, их тоже нужно обслуживать, ремонтировать", - говорит председатель объединения собственников имущества Айгуль Уалитова.

На ремонт канализации, говорят жители, годом ранее пришлось выложить миллион тенге. В этом году возникли новые проблемы, теперь со светом. Из-за аварий жильцы высоток сутками сидели без электричества. В итоге пришлось заплатить более 600 тысяч тенге за ремонт.

"Наружные сети никто не обслуживает. Постоянно приходится ремонтировать за счет средств собственников квартир, арендаторы все складываются. По-другому не получается. Акимат отвечает, что наши сети на обслуживание города не переданы. Застройщик, в свою очередь, говорит, что он на грани банкротства и ремонтировать не будет. Живой пример, в доме повредили кабель. Ремонт за наш счет, все покупали сами. Мы видим, что за 8 лет не обслуживались сети. Эта проблема повторяется из года в год", - говорит житель дома №344 по улице Сатпаева Азамат Мусилим.

На жалобы горожан откликнулся аким Павлодара. Хасар Хабылбеков выехал на место, где встречи жильцов с застройщиком, хотел лично обсудить и решить проблему, однако предприниматель уехал до его приезда.

"С 2016 года этот вопрос не решался. Вариантов, если честно, немного, но мы же не можем оставить наших жителей с этой проблемой. Последняя авария на сетях показала, что сам подрядчик не содержит, не устраняет повреждения. Из-за этого нам пришлось приехать и самим этим вопросом заниматься. "Коммунсервис" занимался устранением, два кабеля былина повреждены", - высказался Хабылбеков.

Глава огорода отметил, для того чтобы решить проблему нужно передать все сети на баланс акимата, а после их передадут монополистам, которые и будут содержать коммуникации в рабочем состоянии. Также аким пообещал лично встретиться с застройщиком и определиться с решением в ближайшие 14 дней.