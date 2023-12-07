В Павлодаре заменили трубы, проработавшие более 50 лет

Коммунальные службы Павлодара завершили ремонт магистрального трубопровода хозяйственно-питьевой воды в центральной части города, который не ремонтироваться более 50 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Ремонт сетей не проводился здесь более 50 лет. В настоящее время все абоненты переподключены на новый трубопровод. Благодаря этому улучшилось водоснабжение 55 тысяч физических лиц и 48 организаций", –сообщил на своей странице в Instagram аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Он добавил, что временный трубопровод уже демонтируют, после завершения этих работ приступят к восстановлению и благоустройству территории.

Средний нормативный срок службы стальных труб составляет 20-25 лет. После этого стенки трубопровода могут проржаветь насквозь, что приводит к авариям и попаданию посторонних предметов в трубопровод.