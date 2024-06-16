В Павлодаре загорелся ресторан
Сегодня, 22:26
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Сегодня, 22:26Сегодня, 22:26
111Фото: ДЧС Павлодарской области
Пожар в ресторане "Дастархан" потушили в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, ЧП случилось 16 июня в 20:32.
"Сотрудники службы пожаротушения обнаружили на месте горение мебели и техники в гардеробном помещении на площади 20 квадратных метров. Посетителей в ресторане не было, эвакуация не проводилась, жертв и пострадавших нет. Пожарные ликвидировали огонь в 21:08. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
В тушении были задействованы 26 человек личного состава и семь единиц техники, включая полицейские машины и технику Центра медицины катастроф.