В Павлодаре водители намерены подать в суд на монополиста из-за ямы на дороге

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Первая Toyota в яме по улице Макатаева оказалась 9 ноября. Серик Кабжанов уверяет, проезжал здесь весь день и разрытия не было. А вечером в темноте просто не удалось избежать столкновения с ограждением, которое, к слову, стояло вплотную к яме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

"Вечером когда проезжал, было темно и плохое освещение плохое. Когда уже подъехал, свет фар упал, осталось несколько метров и я только заметил ограждение. Плохо видно было само ограждение: лампочки висели, но не подключены", - вспоминает Серик Кабжанов.

Ситуацию бурно обсуждали в соцсетях и дорогу в итоге даже перекрыли в обе стороны. Но спустя несколько дней история повторилась. Казбек Бакиров, взявший старенький автомобиль в кредит, признается, что даже понять ничего не успел. Когда он здесь оказался, ни то что освещение отсутствовало, даже ограждение было сдвинуто.

Во его случае еще и оказались пострадавшие. Мужчина сейчас по крупицам собирает доказательства, чтобы привлечь к ответственности монополиста. Оба водителя намерены обращаться в суд и требовать возмещение материального ущерба. Уверяют в один голос — их вины в случившемся нет. В полиции, к слову, факты ДТП зарегистрированы.

"35-летний водитель иномарки совершил наезд на огражденную открытую яму. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров обратились за медицинской помощью в больницу. Аналогичное происшествие имело место 9 ноября текущего года, где 50-летний водитель автомашины Toyota Avensis также провалился в ту же яму", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Павлодарской области Жанна Белялова.

После случаев с падением авто в яму в компании монополиста официально сообщили, что здесь ведут работы по ремонту канализационного напорного коллектора. При этом заверили, что ограждения, знаки и свет установлены, как и полагается. А водителей попросили быть просто внимательными.