Трагедия произошла 6 мая в Павлодаре: трёхлетний ребёнок выпал из окна третьего этажа и погиб. Как установило следствие, мальчик находился дома без взрослых — мать ушла в гости к соседке, оставив его под присмотром старшей сестры, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области сообщили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РК — "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств.

Уполномоченный по правам ребёнка в Павлодарской области Сауле Шакенева назвала произошедшее преступной халатностью:

"В обществе такие случаи часто называют несчастными, но в этом случае мать сознательно ушла из дома, оставив двоих маленьких детей в квартире с открытым окном. Она знала, что окна не защищены. Это недопустимо. Родители обязаны обеспечить безопасность ребёнка. В противном случае — последствия могут быть трагическими".

Также Шакенева привела статистику:

"За последние 5 лет в Павлодарской области зафиксировано 48 случаев падения детей из окон. В 11 случаях — с летальным исходом. Ни один родитель до сих пор не был привлечён к уголовной ответственности".

По её словам, несмотря на ужесточение законодательства, административная практика в регионе пока не применяется:

"С 15 апреля 2024 года статья 127 Кодекса об административных правонарушениях была дополнена нормой, предусматривающей ответственность за необеспечение мер безопасности несовершеннолетнего. Однако даже спустя год по Павлодарской области не зафиксировано ни одного случая привлечения к ответственности по этой статье".

Виновным в подобных случаях может грозить не только административное наказание, но и уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.

Ранее трёхлетний малыш упал с пятого этажа в Актобе и выжил.