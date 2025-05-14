В Павлодаре двух несовершеннолетних девушек привлекли к административной ответственности за неуместные танцы у Обелиска славы и Вечного огня, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

Согласно материалам дела, 2 мая 2025 года около 16:00 школьницы 2008 и 2009 годов рождения, находясь в Сквере Славы, сняли видеоролик с танцами у мемориала. Видео с подписью "Оскверняем парк" позже появилось в Instagram. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях и был расценён как мелкое хулиганство.

"Я пришла по приглашению хореографа — хотели сделать ролик ко Дню Победы. Вдохновились трендом из TikTok, но с подачей переборщили", — пояснили девушки в суде.

Обе признали свою вину, извинились и заявили, что не осознавали последствий своих действий. Суд признал их виновными по части 4 статьи 434 КоАП РК и назначил штраф — по 10 МРП (39 320 тенге) каждой.

Постановление пока не вступило в законную силу.