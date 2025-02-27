В Павлодаре разыскивается 28-летний Ерлан Шакенов, который 24 февраля ушел из дома и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина, имеющий инвалидность 3 группы и состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, ушел в 15:00 и с тех пор не выходит на связь. На момент ухода он был одет в черную куртку с надписью Reebok, темные штаны и обувь.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения.

Полиция города уже разослала ориентировку и проводит оперативно-розыскные мероприятия. При себе у Шакенова был сотовый телефон, но на данный момент его местонахождение неизвестно.

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