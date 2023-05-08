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В Павлодаре потушили пойму Иртыша
Пожар в пойме реки между Павлодаром и посёлком Ленинским ликвидировали. Об этом сообщили в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее сообщалось, что павлодарцев напугал дым, окутавший часть областного центра в районе набережной и Химгородков. Как выяснилось, виной тому загоревшийся сухостой в пойме Иртыша.
"Ликвидация пожара была в 18:57", — уточнили в ДЧС.
Однако дым ещё наблюдается со стороны моста, говорят очевидцы.
Напомним, по данным ведомства, 8 мая в пойме между Павлодаром и Лениским загорелись около трёх гектаров сухостоя и камыша. Пожарные насчитали сразу три очага возгорания, два из которых сразу же локализовали, а третий из-за отсутствия подъездных путей для техники пришлось тушить дольше в пешем порядке, используя "хлопушки".
Днём ранее Днём ранее крупный пожар потушили в СКО. Вечером 7 мая загорелся камыш на окраине Петропавловска. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на частный сектор, уничтожив 9 зданий. Погорельцам пообещали предоставить временное жильё.
Ночью 8 мая при тушении горного пожара на Медеу в Алматы погиб сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков.
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