В Павлодаре построят парящий мост по личному проекту акима области

По парящему мосту смогут пройтись павлодарцы. Проектом лично занимался аким области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарцам презентовали план благоустройства экопарка на Усолке. Он займёт 59,4 гектара, 90 процентов сохранится в первозданном природном облике. Как подчеркнул аким области Асаин Байханов, ни одно дерево и ни один куст не пострадают.

В экопарке появятся зоны для рыбаков с девятью пирсами и кабинками, обустроят спортивные, детские и воркаут-площадки. При обустройстве дамбы подрядчики откажутся от бетона в пользу природных материалов – камня, упавших деревьев. Из них же сделают малые архитектурны формы.

Еще одну зону отведут для посадки деревьев. Горожане смогут приходить сюда и вносить вклад в восстановление окружающей среды. Территория экопарка весной затапливается, поэтому недостатка влаги саженцы испытывать не будут.

Изюминкой станет личный проект Асаина Байханова. Глава региона признался, что увидел подобное сооружение в Нидерландах.

"Ещё одна зона – цветочный луг, поверх него обустроят парящий мост. Мост будет пешеходным, на уровне около метра над землей. Цветы будут ярко-сиреневого цвета. Это прекрасное место для селфи, для единения с природой", – уточнил Асаин Байханов.

Зонирование экопарка охватит 17 локаций, среди которых будут пляжная зона, веревочный парк, фестивальная зона, ледовые дорожки, прогулочные тропинки, места для пикников, кемпинга, площадка для конкурсов, беговая дорожка и другие уголки для активного досуга горожан.

После презентации экопарка на Усолке прошел субботник. Коммунальные службы совместно с горожанами совместными усилиями очистили территорию от мусора.