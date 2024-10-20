В Павлодаре построят парящий мост по личному проекту акима области
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По парящему мосту смогут пройтись павлодарцы. Проектом лично занимался аким области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Павлодарцам презентовали план благоустройства экопарка на Усолке. Он займёт 59,4 гектара, 90 процентов сохранится в первозданном природном облике. Как подчеркнул аким области Асаин Байханов, ни одно дерево и ни один куст не пострадают.
В экопарке появятся зоны для рыбаков с девятью пирсами и кабинками, обустроят спортивные, детские и воркаут-площадки. При обустройстве дамбы подрядчики откажутся от бетона в пользу природных материалов – камня, упавших деревьев. Из них же сделают малые архитектурны формы.
Еще одну зону отведут для посадки деревьев. Горожане смогут приходить сюда и вносить вклад в восстановление окружающей среды. Территория экопарка весной затапливается, поэтому недостатка влаги саженцы испытывать не будут.
Изюминкой станет личный проект Асаина Байханова. Глава региона признался, что увидел подобное сооружение в Нидерландах.
"Ещё одна зона – цветочный луг, поверх него обустроят парящий мост. Мост будет пешеходным, на уровне около метра над землей. Цветы будут ярко-сиреневого цвета. Это прекрасное место для селфи, для единения с природой", – уточнил Асаин Байханов.
Зонирование экопарка охватит 17 локаций, среди которых будут пляжная зона, веревочный парк, фестивальная зона, ледовые дорожки, прогулочные тропинки, места для пикников, кемпинга, площадка для конкурсов, беговая дорожка и другие уголки для активного досуга горожан.
После презентации экопарка на Усолке прошел субботник. Коммунальные службы совместно с горожанами совместными усилиями очистили территорию от мусора.
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