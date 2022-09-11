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Сегодня, 06:37
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В Павлодаре нашли тело утонувшего тренера

В Павлодаре нашли тело утонувшего тренера, поиски длились шесть дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным волонтёров поискового отряда VITA, тело утонувшего Романа Богданова обнаружили в Иртыше под мостом в сторону Аксу. Оно всплыло на поверхность.

"В 16:30 тело случайно обнаружил рыбак", – рассказали в поисковом отряде.

В областном ДЧС сообщили, что тело погибшего тренера достали из воды в 16:53.

Напомним, 27-летний павлодарец утонул во время рыбалки. Футбольный тренер поскользнулся и упал с обрыва. Рядом был его друг, но парень не умел плавать. По данным спасателей, в месте, куда упал Роман, глубина достигает 12 метров. Павлодарца искали шесть дней спасатели, полицейские, волонтёры, его родственники и друзья.

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#смерть #тренер #Павлодар #Иртыш
Сегодня, 06:37
96
Журналист

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