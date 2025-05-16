В Павлодаре завершилось громкое судебное разбирательство по делу об убийстве, которое потрясло местных жителей своей жестокостью и, одновременно, мягкостью приговора, передаёт BaigeNews.kz. Мужчине, признавшемуся в убийстве собственного старшего брата, суд назначил минимальное наказание - восемь лет лишения свободы.

По информации специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области, трагедия произошла в декабре прошлого года. В ходе ссоры на почве бытового конфликта младший брат А., устав от упреков о безработице, схватился за кухонный нож и ударил своего брата Е. в грудь. От полученной травмы тот скончался на месте.

"С учетом того, что А. ранее не судим, полностью признал свою вину и раскаялся, суд назначил минимальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 99 УК РК - восемь лет лишения свободы", - уточнили в суде.

Интересно, что сторона защиты пыталась добиться переквалификации преступления на менее тяжкую статью - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Однако суд признал доводы обвинения более убедительными: вину подсудимого подтвердили показания свидетелей, результаты судебно-медицинской экспертизы и другие доказательства.

Несмотря на требование прокурора назначить 11 лет заключения, суд ограничился нижним пределом наказания.