Полицейские установили личность мужчины, который 19 марта напал на ребенка 2016 года рождения, когда тот возвращался со школы, передаёт BaigeNews.kz.

"Личность установлена с помощью камер видеонаблюдения. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Собраны материалы для привлечения к ответственности, дело рассмотрено в суде. После судебного процесса мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение в связи с имеющимся заболеванием", — сообщили в ДП.

По данным из соцсетей, незнакомец начал преследовать мальчика во дворе, а затем зашел с ним в подъезд. На первом этаже мужчина схватил ребенка и не отпускал, утверждая, что это его сын.

На помощь подоспел курьер по имени Ерлан. Увидев происходящее, он вмешался, отогнал нападавшего и помог испуганному ребенку добраться домой.