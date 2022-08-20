В Павлодаре может появиться первый настоящий парк

Фото: pavon.kz

В Усольском микрорайоне Павлодара может появиться первый настоящий парк, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на pavon.kz.

Ранее специалисты уже объясняли, что в Павлодаре так и не появилось ни одного парка - существующие не дотягивают по площади. Нынешние зоны, которые горожане привыкли ими называть, на самом деле - обычные скверы.

С предложением создать парк и итогах исследования территории реки Усолки выступила эколог Татьяна Пономарева.

"Территория парка не должна быть меньше 15 гектаров, у нас такого нет, - высказалась биолог. - Мы обследовали территорию Усолки, много нового для себя открыли, я была восхищена нашими советскими старшими товарищами, которые сделали эту зону. То, к чему мы сейчас приступаем, это очень хорошо регулируемая система, окруженная дамбой и защищенная от постоянного затопления. Там очень грамотно продуманы арыки, которые питали высаженные деревья. В результате, несмотря на то, что никаким образом за этим парком не ухаживают, деревьям там очень хорошо".

По словам биолога, зеленые насаждения друг другу не мешают, никаких серьезных болезней на территории леса нет. При благоустройстве нужно будет убрать сухостой и избавиться от чужеродных деревьев, которые вытесняют местные растения. Кроме этого, биологи должны будут пересчитать все деревья. А зоны с разнотравьем отлично подойдут для площадок активного отдыха.

"Усолка делится на зоны, к примеру, в северо-западной части из растительности преобладают в основном злаки, мне видится, что там можно активно проводить время. Природа не сильно пострадает, потому что злаки терпят вытаптывание", - отметила Татьяна Пономарева.

Об исследовании воды рассказал гидролог Антон Чашин. Он отметил, что на территории Усолки можно строить постоянные объекты, вода этому не помешает.

"Крупная часть экопарка находится в пределах дамбы, это 55,2 гектара. Эта территория не затапливается последние несколько лет, потому большую прорану заделали, - рассказал специалист. - В период паводка на ней появляется талая вода, стоит она не дольше, чем на пойме. Участки там подходят для размещения постоянных объектов".

Также гидролог предложил запустить шлюзо-арычную систему, чтобы интегрировать ее в прогулочную зону.

Историки-археологи предложили создать на территории Усолки не просто прогулочные зоны, а настоящий музей под открытым небом.

"Одно название реки имеет огромную историю, невозможно ее оторвать от истории Павлодара. Само возникновение нашего города обязано этой речке, - подчеркнул директор "Маргулан центра" Тимур Смагулов. - Если есть идея создания экопарка, хотелось бы, чтобы там была отражена история нашего региона. Помимо красивой природы было бы здорово внести туда историко-культурный контекст. Это важно и для содержательности экскурсии, и для развития туризма".

Историки изучили архивы, выезжали на место и изучали снимки с воздуха.

"Раскопок, конечно, не проводили. Наша задача была провести визуальный осмотр. На аэроснимках мы видим, что здесь лет 100-200 назад жители сажали огороды, а на соседней территории мы обнаружили остатки разрушенных сооружений. Это, видимо, древнее поселение. В другой части, прилегающей к парку, мы находили фрагменты керамики и кости животных. Место это очень перспективное для археологического изучения", - считает историк.

По словам Тимура Смагулова, археологические находки с территории Усолки уже поступали в музей. Одни из самых ярких – во время строительства южного водозабора в 1980-х годах. Тогда рабочие наткнулись на древнее захоронение. В фонды музея поступили золотая серьга, костяное стремя, украшения и фрагменты оружия. Этот материал датируется девятым или десятым веком.

Кроме этого, в том же районе на Султанском острове находилась резиденция Султанбет султана. В 17-18 веках на Усолке начинает развиваться Ямышевский солепромысел.

Общественное обсуждение будущего проекта пройдет в сентябре.