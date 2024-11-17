В Павлодаре лыжник провалился под лёд и заработал штраф

64-летний павлодарец отправился покататься на лыжах по льду Иртыша в районе речного вокзала, но провалился под лёд, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, инцидент произошёл 17 ноября в девять утра.

"К счастью, мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды. На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС, а также службы 102 и 103. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалась. Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 12 922 тенге", — рассказали в ДЧС.

Спасатели предупреждают: лёд на Иртыше в данный момент остается тонким и неравномерным. Выход на лёд, а тем более катание на лыжах, рыбалка или любые другие виды активности представляют собой серьёзную опасность.