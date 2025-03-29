С приходом весны в Павлодарской области снова поднимается вечная проблема – жители опасаются полчищ комаров и мошки, которые делают жизнь невыносимой. Сегодня в регион завезли первую партию биопрепарата Бактицид – 20 тысяч килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, ещё столько же доставят 2 апреля, а в первой декаде месяца поступят оставшиеся 142 тысячи килограммов. В этом году власти увеличили площадь обработки от гнуса с 127 до 172 тысяч гектаров – добавили в маршрут дополнительную территорию поймы Иртыша и сельскую зону Аксу.

"Общая площадь авиаобработки в этом году существенно увеличилась с 127 тысяч га до 172 тысяч га, что на 45 тысяч гектар больше, чем в прошлом году. Дополнительно включены 15 тысяч га северо-западной части сельской зоны города Аксу и 30 тысяч га пойменного массива в Иртышском районе. Расширение обрабатываемой площади потребовало и увеличения объема требуемых препаратов. Для борьбы с гнусом в этом году запланировано использование 182 тыс. кг биологического препарата", — сообщили в облакимате.

Кроме биопрепарата, будут использовать химические средства – 14,5 тысячи литров, из которых 9,2 тысячи направят на авиаопрыскивание, а 5,3 тысячи – на барьерную защиту. Химию обещают завезти во второй декаде апреля.

Напомним, на борьбу с гнусом в Павлодарской области в 2024 году выделили 2 миллиарда 900 тысяч тенге. По итогам прошедшего сезона учёные и чиновники оценили борьбу с гнусом в регионе положительно, отметив, что желаемая эффективность обработок против личинок в 80 процентов была достигнута.

Фото: Валерий Бугаев