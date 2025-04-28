Жители Павлодара рассказали о возмутительном состоянии Пахомовского кладбища. По их словам, на территории среди могил бездомные устроили себе ночлег: повсюду разбросаны мусор, вещи, еда, ковры и даже игрушки, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы убрали мусор вокруг могил своих родственников, однако полностью очистить территорию своими силами оказалось невозможно.

На обращение в администрацию кладбища им ответили, что о ситуации известно, но "выловить" бездомных не удается — хотя полиция уже выезжала на место.

"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Отечественной войны, а кладбище с захоронениями ветеранов находится в таком плачевном состоянии", — возмущаются жители.

В департаменте полиции Павлодара сообщили, что в отношении председателя кладбища составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства.

На момент проверки бездомных на кладбище уже не было. Полицейские совместно с отделом ЖКХ запланировали вывоз мусора с территории.