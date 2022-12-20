В Павлодаре без тепла остались пять многоэтажек и 58 частных жилых домов

Фото: пресс-службы акимата Павлодара

В Павлодаре устраняют повреждение на теплосетях. От теплоснабжения отключены пять многоэтажек и 58 частных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. По информации городского акимата, повреждение выявили 18 декабря.

"Место повреждения определено. Вечером 18 декабря тепловую сеть вернули в работу. Специалистами ТОО "Павлодарские тепловые сети" производилась откачка воды в тепловой камере. К ремонтным работам приступили утром 19 декабря. В настоящее время работы ведутся. От теплоснабжения отключены 58 частных и пять многоквартирных домов по улице Центральная. Проведён обход домов, потребители предупреждены о принимаемых мерах. Вопрос на контроле", – прокомментировали в акимате Павлодара.

В АО "Павлодарэнерго" уточнили, что в связи большим количеством проходящих рядом кабельных линий и отсутствием технической возможности ликвидировать повреждение на существующей сети решено проложить новую сеть длиной 40 метров.

В компании ообщили, что работы ведутся в непрерывном режиме до полного устранения повреждения. Ориентировочное время подключения потребителей – 20 декабря, в 9:00.