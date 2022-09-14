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В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы
В Павлодаре аким Григорьевского сельского округа проиграл суд против односельчанки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Конфликт разгорелся из-за распространяемых в Instagram и WhatsApp сведениях о том, что аким Григорьевского сельского округа Павлодарского района Виталий Бруцкий якобы оформил 18 гектаров земли на своего друга. Бруцкий посчитал это оскорблением и подал в суд иск о защите чести и достоинства с требованием опровергнуть распространяемые сведения и выплатить ему компенсацию за моральный вред в размере 500 тысяч тенге.
Суд отказался удовлетворить иск акима и обязал его оплатить ответчику расходы по оплате услуг представителя в размере 250 тысяч тенге.
По мнению судьи Жанны Машановой, сведения в соцсетях соответствуют действительности.
"Кроме того, иск предъявлен от Виталия Бруцкого как физического лица, в то время как видеоматериал содержит высказывания в адрес акима сельского округа", – отметила судья.
Аким может обжаловать решение суда.
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