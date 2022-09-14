open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


BaigeNews.kz Вчера, 23:42
204
Фото: BaigeNews.kz

В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы

В Павлодаре аким Григорьевского сельского округа проиграл суд против односельчанки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Конфликт разгорелся из-за распространяемых в Instagram и WhatsApp сведениях о том, что аким Григорьевского сельского округа Павлодарского района Виталий Бруцкий якобы оформил 18 гектаров земли на своего друга. Бруцкий посчитал это оскорблением и подал в суд иск о защите чести и достоинства с требованием опровергнуть распространяемые сведения и выплатить ему компенсацию за моральный вред в размере 500 тысяч тенге.

Суд отказался удовлетворить иск акима и обязал его оплатить ответчику расходы по оплате услуг представителя в размере 250 тысяч тенге.

По мнению судьи Жанны Машановой, сведения в соцсетях соответствуют действительности.

"Кроме того, иск предъявлен от Виталия Бруцкого как физического лица, в то время как видеоматериал содержит высказывания в адрес акима сельского округа", – отметила судья.

Аким может обжаловать решение суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#соцсети #суд #Аким #иск #Павлодар
Вчера, 23:42
204
Журналист
Наверх