Успенским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 669 КоАП, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что мужчина, являясь отцом шестерых детей, длительное время не платит алименты. По последним данным его задолженность составила больше 1,4 млн тенге.

Нерадивый отец признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

"При этом пояснил, что в данный момент не работает, выплачивать алименты не отказывается, задолженность образовалась в связи с отсутствием работы", - говорится в сообщении суда.

В итоге его признали виновным и арестовали на трое суток.

Постановление не вступило в законную силу.