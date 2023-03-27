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В партии Respublica назвали имена своих представителей в мажилисе Вчера, 22:57
229
Вчера, 22:57
229

В партии Respublica назвали имена своих представителей в мажилисе

Стало известно, кто представит партию Respublica в мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил сопредседатель партии Бейбит Алибеков, объединению дали шесть мест в парламенте.

"Депутатами мажилиса будут: Айдарбек Ходжаназаров, Руслан Берденов, Динара Шукижанова, Динара Наумова, Нургул Тау и Олжас Куспеков", - написал Алибеков в своём Telegram-канале.

Ранее партии НПК и "Ак жол" представили списки депутатов мажилиса.

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Вчера, 22:57
229
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