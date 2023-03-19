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  • “В парламент придут депутаты с гражданской позицией” – эксперт о выборах в мажилис и маслихаты
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00
92
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

“В парламент придут депутаты с гражданской позицией” – эксперт о выборах в мажилис и маслихаты

Политолог Замир Каражанов прокомментировал проведение выборов в мажилис и маслихаты в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По словам эксперта, сегодняшние выборы значительно обновят состав парламента.

“Думаю, что в мажилисе появятся новые депутаты, которые будут менять повестку в парламенте.  Предполагаю, что он станет более менее активным в защите интересов населения. Представительная, контрольная функция парламентов у нас всегда была слабой. В этот раз в парламент должны прийти депутаты, которые более связаны с гражднами нашей страны", - считает политолог.

По мнению Каражанова, новый состав парламента повлияет и на работу правительства.

"Каждый новый закон, который раньше принимался прежними депутатами,  в чем-то ущемлял, ограничивал население. Поэтому, если придут новые избранники с более общественной позицией, то правительству это надо будет учитывать и также менять свой подход в работе", - отметил спикер. 

Политолог считает, что одномандатные округа, представленные на этих выборах, значительно повысили интерес населения к политическому событию

"На одномандатных округах было много активистов, которых все знают в соцсетях. На каждом округе была высокая конкуренция. Люди поверили, что эти выборы будут более прозрачны и их голоса будут учитываться.  Это во многом положительно повлияло на интерес к происходящему", - заключил политолог.

Напомним, что, согласно данным, представленным региональными и комиссиями двух столиц, по состоянию на 10:00 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.

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#выборы 2023 #Голосование
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 12:00
92
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