В парке Караганды установили "книжные домики"

В Центральном парке Караганды установили маленькие домики для буккроссинга – обмена литературными произведениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Карагандинцы поддерживают буккроссинг в Центральном парке и охотно делятся книгами из домашних библиотек.

Также в парке работает библиотека в юрте. В день сюда приходят до 40 посетителей. В летней библиотеке можно взять книги и поучаствовать в викторинах и конкурсах на разные темы, говорит методист централизованной библиотечной системы Татьяна Миллер.

"На последнем заседании курултая наш президент обратил внимание, что наша нация должна быть умной, начитанной, поэтому он большое внимание уделял книге. И для популяризации книг мы все наши мероприятия проводим здесь в юрте. В этом году у нас каждый день расписан", – рассказала Татьяна Миллер.

16 июля вступило в силу постановление о новом празднике. Национальный день книги казахстанцы будут отмечать 23 апреля.