В Париже пройдёт концерт по случаю 100-летия Розы Баглановой

Фото: МКС РК

В Москве прошли мероприятия в рамках празднования 100-летнего юбилея советской, казахской певицы Розы Баглановой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта РК.

Так, открылась фотовыставка и прошёл праздничный концерт. В мероприятиях приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, представители творческой интеллигенции и казахской диаспоры.

На фотовыставке представлены более 30 уникальных фотографий, отражающих различные стороны жизни и творчества исполнительницы.

По словам Даурена Абаева, 100-летие певицы вошло в календарь памятных дат ЮНЕСКО, и в октябре в штаб-квартире организации в Париже в её честь состоится большой концерт. Также в ноябре в столице Казахстана состоится международный вокальный конкурс.

"Роза Багланова является символом эпохи и любимицей народа. Нельзя не отметить тот колоссальный вклад, который уроженка Қазалы внесла в популяризацию и узнаваемость казахской народной музыки и творчества композиторов Казахстана далеко за пределами нашей страны. В годы Великой Отечественной войны в составе концертной бригады она пела перед бойцами Красной Армии, выносила раненых с поля боя. В мирное время Роза Тажибаевна выступала с многочисленными концертами по всему миру, активно занималась общественной и благотворительной деятельностью", — отметил Даурен Абаев на праздничном концерте.

В рамках концертной программы состоялись выступления мастеров искусств Казахстана. В частности, Розы Рымбаевой, Айгуль Улкенбаевой, Мадины Садвакасовой, Рухии Байдукеновой.