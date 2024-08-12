В Париже проходит церемония закрытия Олимпиады
Сегодня, 01:24
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Сегодня, 01:24Сегодня, 01:24
71Фото: 24.kz
В Париже на стадионе "Стад де Франс" проходит торжественная церемония закрытия Олимпийских игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой BBC.
На стадионе собрались президент Франции Эммануэль Макрон, президент Олимпийского комитета Томас Бах и глава УЕФА Джанни Инфантино.
Организаторы парижских Игр до самого последнего момента держали программу закрытия в секрете, хотя было известно, что в ней примут участие такие звезды, как Билли Айлиш и американская рок-группа Red Hot Chili Peppers и рэпер Снуп Догг, он же Келвин Кордозар Бродус-Младший. Их участие было подтверждено организаторами следующей Олимпиады, которая пройдёт в Лос-Анджелесе в 2028 году, поскольку все музыканты являются уроженцами Калифорнии.
Видео: 24.kz
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