В Париже отметили 100-летие писателя Бердибека Сокпакбаева

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла конференция, посвящённая 100-летию известного казахского писателя Бердибека Сокпакбаева, чьё творчество стало значимой частью казахстанской детской литературы, передаёт BaigeNews.kz.

Cостоялась презентация его известной книги "Менің атым Қожа" ("Меня зовут Кожа"), переведённой на французский язык.

В конференции приняли участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне, председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Рустам Али, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов и представитель Казахстана в международной организации ТЮРКСОЙ Бакытжан Омар.

Участники выразили уверенность, что переведённая книга Сокпакбаева позволит юным французским читателям познакомиться с уникальным миром казахской культуры, открывая для них богатые традиции и ценности народа Казахстана.

Включение 100-летия Бердибека Сокпакбаева в календарь памятных дат ЮНЕСКО отражает значимость его вклада в мировую культуру. Член Союза писателей Казахстана с 1952 года, Сокпакбаев был признан классиком казахской детской литературы ещё при жизни, и его творчество продолжает оказывать влияние на подрастающее поколение.

Казахстанская сторона выразила благодарность ЮНЕСКО за поддержку в организации мероприятия, а также отметила важность культурных мероприятий, продвигающих казахское наследие на международной арене.