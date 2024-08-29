В Париже официально стартовали Паралимпийские игры

Казахстан на Паралимпийских играх в Париже будет представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов, передаёт BaigeNews.

Программа Игр включает 22 вида спорта и 549 дисциплин, а продолжительность состязаний составит 11 дней. Новые виды спорта в этом году не были добавлены, однако пара бадминтон, дебютировавший на Играх в Токио-2020, вновь был включен в программу.

Стоит отметить, что Париж уже трижды принимал Олимпийские игры, однако Паралимпийские игры в столице Франции проходят впервые. В этом году в соревнованиях примут участие более 4 400 спортсменов, которых будут сопровождать 2 500 человек.





Казахстанские атлеты будут соревноваться в 9 видах спорта: пара дзюдо, пара пауэрлифтинг, пара тхэквондо, пара легкая атлетика, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис, пара плавание, пара каноэ и волейбол сидя. Отметим, что отечественные спортсмены впервые получили лицензию на участие в соревнованиях по пара настольному теннису, а также среди женщин — в пара каноэ.



Первые соревнования с участием национальной сборной начнутся уже сегодня. Милана Красавцева выступит в пара тхэквондо, а вечером сборная Казахстана по волейболу сидя сыграет свой первый матч против сборной Франции.