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В Париже мужчина захватил заложников в ресторане

Сегодня, 21:19
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Евгений Полойко/РИА Новости Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
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Фото: Евгений Полойко/РИА Новости

В Парижском пригороде Исси-ле-Мулино вооружённый ножом мужчина захватил заложников и забаррикадировался в здании ресторана, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на BFMTV.

Преступник взял в заложники четверых сотрудников. Посетителей в момент захвата в заведении не было. Место инцидента оцепила полиция, дежурили экипажи спасателей, также прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI.

По данным правоохранителей, захватчиком оказался сын владельца ресторана, страдающий от наркозависимости. Переговоры с властями длились около трёх часов. В итоге Захватчика задержали без применения огнестрельного оружия. Никто из четырёх сотрудников, взятых в заложники, не пострадал.

Мужчина был взят под стражу и будет направлен на психиатрическую экспертизу. Начато расследование по факту похищения людей. 

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