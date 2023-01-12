В память о погибшем брате житель Абайской области хранил дома оружие и патроны

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В ходе проведения ОПМ "Правопорядок" сотрудники отдела полиции Аксуатского района изъяли у сельчанина незаконно хранящееся оружие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Одноствольное нарезное ружьё ТОЗ-8 и четыре патрона 29-летний житель Кумкольского сельского округа Абайской области хранил дома, не имея соответствующего разрешения правоохранительных органов. Экспертиза показала, что

"Согласно заключению специалиста изъятое ружьё и патроны изготовлены заводским способом и пригодны к стрельбе. При опросе мужчина пояснил, что оружие осталось от покойного брата, который скончался в 2020 году", - говорится в сообщении.

Ещё один факт незаконного хранения огнестрельного оружия был зарегистрирован в Аягозском районе. При обходе участка в доме у 75-летнего мужчины изъято одноствольное нарезное оружие. Согласно результатам судебно-баллистической экспертизы оно является нарезной винтовкой модели ТО-8М и пригодно для стрельбы.

По фактам незаконного хранения оружия начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УР РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".