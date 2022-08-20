В палатках и сараях живут сельчане, оставшиеся без жилья из-за паводков в ЗКО

Фото: МОЙ ГОРОД

В посёлке Шалгын Каратобинского района идёт строительство домов и школы, но до завершения стройки еще далеко. Жители нескольких сёл области до сих пор живут в сараях и палатках. После весенних паводков их дома пришли в негодность, люди были эвакуированы и теперь пытаются восстановить свой быт, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Мой Город.

Паводки случились в конце марта, талыми водами подтопило село Шалгын Каратобинского и Шынгырлауского районов, был объявлен режим ЧС. Спасатели эвакуировали людей, погиб скот, сельчане остались без крова. Талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района.

Ущерб составил 1,6 миллиарда тенге.

Позже было принято решение в селе Шалгын построить 23 новых дома и школу на 60 мест.

Журналисты побывали в Шалгыне, поговорили с местными жителями и увидели, как живут сельчане, оставшиеся без крова, в преддверии осенней непогоды.

"Вообще строители работают, но материалы не привозят, наверняка какая-то задержка. И что они будут делать без стройматериалов? Сейчас в семи домах возводят стены. В начале сентября ожидаются дожди, и для нас этот период будет сложным. До сих пор на домах нет крыш, лишь только стены. Мы требуем, чтобы нам побыстрее построили дома. Власти обещают завершить строительство до конца октября. Но мы считаем, что это затянется. Сейчас я живу в сарае вместе с коровами. С одной стороны животные, с другой стороны расположились я и муж. Мухи не дают покоя. Нам выдали палатки, там мы только пьём по утрам чай. Днём кушаем на улице и прячемся в тени, потому что в палатке настолько душно, что невозможно в ней находиться", - рассказала жительница села Шалгын Умит Бекжанова.

Житель села Шалгын Мереке Шадияр также возмущён тем, что все деньги в семье уходят на строительство сарая, в котором они сейчас живут.

"Прошло четыре месяца, лето заканчивается, а деньги никак не могут выделить. Ущерб нашего дома оценили в 1,7 миллиона тенге, просто нужно было выдать средства, и мы сами бы всё построили. Мы живем на месте, где разрушился наш дом. До сих пор не закончили строительство сарая, все деньги уходят туда. Бригада приехала, работают, но им ещё не перечислили денег. Завтра начнутся дожди, что мы будем делать?" - задаётся вопросами Мереке Шадияр.

Учитель казахского языка и литературы основной средней школы в селе Шалгын Айнур Муканова вспоминает, как они пережили паводок. За одну ночь они переоборудовали Дом культуры и продолжили обучение учеников.

"Когда разрушилась школа, за один день мы переоборудовали для учебного процесса Дом культуры. Одну большую комнату разделили на пять классов. Правда, слышимость была отличная. Несмотря на это, наши учителя дали хорошие знания ученикам. По итогам учебного года качество знаний составило 57%. Для новой школы уже подготовили место, но строительство ещё не началось. Фундамент не залили, лишь приготовили место, где будет школа. Когда к нам приезжали, сказали, что до сентября не успеют возвести школу, но обещали достроить до января 2023 года. В этом году продолжим учебный процесс в Доме культуры. У нас насчитывается в школе 20 учителей и 16 человек младшего техперсонала. В школе 41 ученик, обучение только до девятого класса", - пояснила Айнур Муканова.

Аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев заверил, что в селе Шалгын строительство идёт полным ходом, и застройщик это делает на собственные средства.