В Пакистане от жары умерло около 600 человек

Тысячи человек попали в больницы и несколько сотен скончалось в результате жары в Пакистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Особенно много пострадавших в Карачи — крупнейшем городе страны. Температура воздуха в городе превысила 40°C, но из-за высокой влажности по ощущениям жара чувствовалась как 49-50°C.

Фейсал Эдхи, глава Фонда Эдхи, который управляет крупнейшей в стране службой скорой помощи, заявил, что в начале недели их машины доставили в морги десятки тел жертв теплового удара.

Как правило, ежедневно в городской морг Карачи поступают от 30 до 40 тел. Но за последние шесть дней их число выросло до 568, из них 141 поступило только во вторник. Пока еще нельзя с уверенностью сказать, что все они скончались именно от теплового удара, но высокие температуры, безусловно, были одной из причин смерти.

Заведующий отделением неотложной помощи в Гражданской больнице Карачи, Имран Сарвар Шейх, рассказал агентству Associated Press, что в период с воскресенья по среду за помощью обратились 267 человек с тепловым ударом, 12 из которых позднее скончались.

"Большинство обратившихся в больницу людей были в возрасте 60-70 лет. Но некоторым было около 45 и даже несколько 20-летних. Многие из тех, кому мы оказали помощь, работали на улице. Мы посоветовали им пить как можно больше воды и носить лёгкую одежду, что необходимо при таких высоких температурах", рассказал он Би-би-си.

Симптомы теплового удара включают рвоту, диарею и высокую температуру.

Волна жары накрыла Пакистан в минувшие выходные. Власти открыли специальные центры в надежде оказать помощь страдающим от жары людям.