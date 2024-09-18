В ожидании расцвета: как живут и о чем мечтают жители знаменитого села Улькен

Село Улькен основали на берегу Балхаша для работников будущей Южно-Казахстанской ГРЭС, которую так и не построили. Спустя сорок лет люди практически полностью уехали из этих мест. У оставшихся есть работа, но и она не гарантирует комфортной жизни. Нет нормальных дорог. Своей больницы. Коммунальные тарифы почти такие же, как в крупных городах. Каким местные жители видят свое будущее? И почему многие вновь задумались о переезде? Мы провели один день в селе и получили ответ. Реальная картина жизни людей в специальном репортаже BaigeNews.kz.