В ожидании непогоды: в Атырау усилили безопасность на дамбах
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По данным филиала РГП "Казгидромет" по Атырауской области, в Махамбетском, Индерском районах наблюдается сильный ветер с запада, северо-запада. Ожидается усиление ветра до 6-11 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб региона по ЧС.
Также отмечается усиление ветра в городе Атырау до 7-12 м/с.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, в Махамбетском, Индерском районах, а также в Атырау на установленных участках вдоль дамб дежурные работают в усиленном режиме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 8 июня, по состоянию на 12:00 часов, уровень воды в реке Урал в Индерском районе достиг 896 см при критическом уровне 845 см, в Махамбетском районе - 993 см (критический уровень - 850 см), в городе Атырау - 592 см (критический уровень - 550 см).
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