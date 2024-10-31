"В отношении отца уголовного дела нет" – Койгелдиев о расследовании убийства в Талгаре

Уголовного дела в отношении отца Шерзата Полата нет, передает BaigeNews.kz.

Об этом заместитель Генерального прокурора рассказал на брифинге в Сенате. Спикер остановился на ходе расследования дела. По словам Галымжана Койгелдиева следствие находится на постоянном контроле.

"Уже вы знаете, что лица задержаны, предъявлено ряд обвинений. Буквально 15 октября состоялся брифинг под председательством первого заместителя министра внутренних дел господина Аленова и прокурора Алматинской области Адамова. Полный ход расследования вам тогда был полностью рассказан. Одно могу сказать, что в отношении отца никакого уголовного дела нет. Касательно поджога также расследуется дело, назначены экспертизы, работа ведется", - рассказал заместитель Генерального прокурора.

Напомним, в ночь с 3 на 4 октября в Талгаре в продуктовом магазине "Қамажай" произошёл конфликт, переросший в массовую драку с применением огнестрельного и холодного оружия. В результате конфликта от полученных ранений скончался 16-летний Шерзат Полат.