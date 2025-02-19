В отношении матери Перизат Кайрат возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В отношении нее имеется зарегистрированное уголовное дело. Также она подозревается в соучастии в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем", — заявил он.

По его словам, пока Перизат Кайрат не предъявлено окончательное обвинение, а мера пресечения не избиралась.

Завершение расследования ожидается в начале марта.

На вопрос о признании вины Елемесов отказался разглашать дополнительные сведения, сославшись на тайну досудебного расследования. Однако он подтвердил, что Перизат Кайрат остается под арестом как минимум до конца марта.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге.

Ранее в АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

Инцидент комментировала министр культуры и информации Аида Балаева.