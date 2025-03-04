АФМ подтвердило информацию о начале досудебного расследования в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола, передает BaigeNews.kz.

Как сообщается, все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Однако в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашение иной информации в рамках расследования на данном этапе не подлежит.

Расследование ведется по факту возможных нарушений, связанных с деятельностью бывших руководителей федерации.