В отношении бывшего руководства КФФ начато расследование
Сегодня, 18:07
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Сегодня, 18:07Сегодня, 18:07
132Фото: АФМ
АФМ подтвердило информацию о начале досудебного расследования в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола, передает BaigeNews.kz.
Как сообщается, все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Однако в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашение иной информации в рамках расследования на данном этапе не подлежит.
Расследование ведется по факту возможных нарушений, связанных с деятельностью бывших руководителей федерации.
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