В "Отбасы банке" назвали сроки приёма заявок по ипотеке "Наурыз"

Управляющий директор-директор филиала АО "Отбасы банка" Жансултан Матай на брифинге в СЦК озвучил сроки приема заявок по новой жилищной программе "Наурыз", передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Во избежание ажиотажа, срок приема заявок в "Отбасы банке" сделали максимально комфортным для потенциальных участников. У них на это есть еще полтора месяца – до конца июня. То есть еще есть время, кто не успел, еще могут подать заявки. Нет разницы, кто подал в первый день, или последний день приема заявок, поэтому советуем не паниковать, привести в порядок документы, проверить все в соответствие и подать заявку", - сказал Жансултан Матай.

Итоги, по его словам, будут подводиться только после завершения приема заявок. При этом дата в этот период и время подачи заявки значения не имеют. После окончания срока приема заявок, начнется ранжирование списка. То есть заявки участников распределят по максимально набранным баллам.

За что будут начисляться баллы:

- размер вознаграждения по вкладу - 1 балл за каждые 1 000 тенге;

- наличие зарегистрированного брака – 5 баллов;

- наличие детей – 10 баллов (вне зависимости от количества детей);

- наличие статуса социально-уязвимых слоев населения (СУСН) – 10 баллов;

- возраст до 35 лет (включительно) – 5 баллов.

"Если число баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления. После ранжирования, клиенты смогут увидеть на сайте банка полный список заявителей по программе "Наурыз", а именно вошедших в пул участников и тех, кто не прошел по баллам. Затем у них будет еще два месяца для подачи кредитной заявки. Если участник программы получит положительное одобрение по займу, то у него будет 6 месяцев, чтобы подыскать себе жилье", - пояснил спикер.

Ранее озвучивались условия программы "Наурыз":

- первоначальный взнос от 20%;

- ставка по кредиту для социально-уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье - 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);

- ставка по кредиту для всех категорий граждан - 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);

- срок кредита до 19 лет.

По покупке жилья в рамках программы "Наурыз" предлагаются следующие условия:

- первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;

- вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

Максимальная сумма займа:

- для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге.

- для остальных регионов – до 30 млн тенге.

Также в рамках одного кредита можно будет взять деньги на ремонт приобретаемого первичного жилья. Сумма займа на ремонт не должна быть более 20 % от общей суммы кредита на покупку жилья, в рамках максимальной суммы займа.

Первичное жилье участник программы сможет выбрать, забронировать и купить на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Данная опция призвана не допустить искусственного роста цен на жилье на фоне старта новой жилищной программы.