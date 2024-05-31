В основе всех образовательных программ должно лежать экологическое мышление - президент

О воспитании экологического мышления у граждан высказался Касым-Жомарт Токаев на встрече с учёными в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В 2026 году в нашей стране будет проведен Региональный климатический саммит под эгидой ООН, который, уверен, внесёт значимый вклад в консолидацию усилий международного сообщества по борьбе с климатическими изменениями. Вместе с тем важно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать ценности бережного отношения к окружающей среде. Считаю, что в новых реалиях в основе всех образовательных и научных программ должно лежать экологическое мышление. Надо, чтобы неотъемлемой частью общественного сознания стало ответственное отношение к природным ресурсам и забота об окружающей среде", - сказал глава государства.

В этом году в стране запущена экологическая акция "Таза Қазақстан".

"Это не очередное мероприятие, а крайне важный проект, призванный изменить ориентиры и отношение наших людей к окружающей среде. Самое активное участие в масштабном экологическом начинании приняла молодёжь, и это хороший показатель. За короткие сроки было высажено свыше 2,5 миллиона деревьев, очищены прибрежные территории вокруг более чем 200 водоёмов. Это инициатива должна получить продолжение и стать доброй традицией. При этом не нужно ограничиваться только посадкой саженцев и сбором мусора. Есть много других важных дел. Главное, чтобы все делалось с искренними намерениями", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент признался, что с большим вниманием следит за тем, какая работа проводится регионами в рамках этой акции, и, в первую очередь, требует результаты от акимов.

"Однако не нужно взваливать всю работу на акимов и просто наблюдать за происходящим. Начался летний сезон, а с ним оживится внутренний туризм. Каждый гражданин, отправляющийся на отдых, должен бережно относиться к природе. Главный залог чистоты – не загрязнять окружающую среду. Это общая задача", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также высказался о необходимости строить предприятия по переработке мусора.