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  • В основе Наурыза — ценности мира: Токаев обратился казахстанцам
Акорда Сегодня, 08:02
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Сегодня, 08:02
166
Фото: Акорда

В основе Наурыза — ценности мира: Токаев обратился казахстанцам

Опубликовано поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наурызом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дорогие соотечественники!Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы! Наурыз символизирует обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его "Ұлыстың ұлы күні". В его основе лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи", —  говорится в тексте поздравления.

Глава государства также отметил, что сегодня Наурыз стал по-настоящему народным праздником.

"В эти дни на первый план выходят такие качества, как милосердие, сострадание, стремление к созиданию, способствующие укреплению единства и солидарности в нашей стране. Наш народ всегда связывает с Наурызом самые светлые надежды и ожидания. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Уверен, проводимые кардинальные преобразования придадут мощный импульс прогрессу нашей страны. Пусть все наши начинания увенчаются успехомПусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!", — отметил Президент.

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Сегодня, 08:02
166
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