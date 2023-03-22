В основе Наурыза — ценности мира: Токаев обратился казахстанцам

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Опубликовано поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наурызом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дорогие соотечественники!Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы! Наурыз символизирует обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его "Ұлыстың ұлы күні". В его основе лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи", — говорится в тексте поздравления.

Глава государства также отметил, что сегодня Наурыз стал по-настоящему народным праздником.