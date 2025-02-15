Разработчик ChatGPT — компания OpenAI отклонила предложение Илона Маска, подавшего заявку в совет директоров корпорации на её покупку за 97,4 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Гендир OpenAI Сэм Альтман подтвердил эту информацию.

"OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отверг последнюю попытку Маска подмять под себя конкурентов. Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит нашу некоммерческую организацию и ее миссию по обеспечению пользы AGI (искусственного общего интеллекта. - Ред.) для всего человечества", — процитировала OpenAI в соцсети X слова председателя совета директоров Брета Тейлора.

OpenAI находится в процессе изменения своей структуры и превращения в компанию, ориентированную на получение прибыли, констатировало агентство dpa.

Возглавляемый Маском консорциум, включающий его ИИ-стартап xAI, отзовет предложение о покупке OpenAI, если она откажется от планов стать коммерческой структурой, заявили адвокаты миллиардера в судебном заявлении 12 февраля.

Вражда Альтмана и Маска длится долгие годы, констатировала The Guardian.