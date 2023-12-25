В Омске начнут готовить учителей казахского языка для российских школ

В Омске не хватает учителей казахского языка. Обучать специалистов собрались в местном педагогическом университете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

В приграничном российском городе растёт число этнических казахов, в некоторых школах Омска казахский язык уже преподаётся как факультативный предмет.

Планируется реализация программы по подготовке учителей казахского и русского языков. Об этом сообщили официальные представители Омского педагогического университета на встрече в ЮКПУ имени Жанибекова.

Проректор по научной работе Омского государственного педагогического университета, доктор экономических наук, доцент Ирина Геращенко, руководитель отдела международного сотрудничества Людмила Бевзюк, заведующий кафедрой русского языка Евгений Виданов планируют реализовать программу двудипломного образования на базе своего вуза.

Российских учёных приняла председатель правления-ректор университета Гульжан Сугирбаева. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, академической мобильности, стажировки, международных программ и научно-исследовательской работы.

ЮКПУ реализует политику интернационализации высшего образования и науки. Университет подписал меморандумы и международные соглашения о сотрудничестве с более чем 100 высшими учебными и научно-исследовательскими организациями из Евросоюза, Восточной и Юго-Восточной Азии, стран СНГ.