В октябре цены на жилье снова выросли

В октябре 2023 года стоимость 1 м2 на вторичном рынке в среднем по стране составила 489 тыс. 165 тенге. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на telegram-канал DataHub.

Темпы роста цен оказались самыми высокими за почти год, с ноября 2022-го, показывают данные БНС АСПиР РК. Дорожало вторичное жилье и в сентябре, однако до того стоимость не росла с самого февраля. В итоге нынешняя стоимость квадрата ниже, чем в начале года.

Темпы роста цены на новое жилье замедлились: +0,3% против +1,5% в сентябре. Из подорожание отмечается в четырех городах: в Кокшетау, Алматы, Актау и Атырау. Средняя стоимость 1 м2 по стране – 495 тыс. 378 тенге.

Аренда также подорожала: сразу на +2,2%, до 4820 тенге за квадрат. Самый значительный вклад неожиданно внес Усть-Каменогорск, сразу +5,7%. Снять жилье в Астане стало дороже на 4%, в Алматы – на 1,6%.