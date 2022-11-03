В одном из райцентров ВКО придумали, как сэкономить на новогодней ёлке

Фото: Любовь Кожевникова

В этом году на новогодние праздники жителей города Алтая вновь порадует настоящая живая ель. К ней уже закуплены дополнительные украшения. Обойдется лесная красавица бюджету города в три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Речь идет вовсе не о покупке новогоднего дерева. Как и прежде, его будут брать у горожан. Средства в размере трех миллионов тенге будут потрачены на спил, транспортировку, установку, уборку дерева и обратную доставку владельцу.

"Ежегодно город несет такие затраты, и поверьте, они минимальные по сравнению с другими городами. Ель мы находим на частной территории в городе, отдаёт нам ее хозяин безвозмездно с условием, что после праздника ствол мы возвращаем на дрова. В прошлом году установка ели обошлась нам в 2,5 миллиона тенге", - отметил аким города Алтай Игорь Оконешников.

Этот вопрос обсуждался на собрании местного сообщества, где было предложено раз и навсегда купить красивую искусственную ель. Однако градоначальник пояснил, что пока город не готов к таким тратам. Приличная ель будет стоить порядка 35 миллионов тенге. Кроме того, сбор и разбор искусственного дерева совершается специализированной организацией за отдельную оплату.

"Горожане хотят новые тротуары, заасфальтированные дворы, нормальное освещение, поэтому купить новогоднюю ель нам не по карману. В текущем году из районного бюджета нам было выделено финансирование на закуп новых гирлянд и елочных украшений — крупных шаров золотого и красного цвета. Они уже закуплены, поставщик ждет, когда установят ель", - добавил чиновник.

Средства на установку ели нашлись в местном бюджете. Дело в том, что доходная часть бюджета города Алтая в этом году была перевыполнена на 23 миллиона тенге. Собрание местного сообщества утвердило распределение этих финансовых средств: 20 миллионов — на осеннюю санитарную очистку города и три миллиона - на установку новогодней ели.